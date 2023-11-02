وزير الدفاع السعودي يبحث مع بلينكن التهدئة في غزة

التقى وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، يوم الأربعاء، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن واستعرضا العلاقات الاستراتيجية وكذلك الجهود المبذولة لتهدئة الأوضاع في المنطقة.

ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس" جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الإستراتيجية الوثيقة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وسُبل تعزيزها، وبحث الجهود والتنسيق المشترك الرامي لتهدئة الأوضاع في المنطقة.

وفي وقت سابق من الأربعاء، استقبل وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، في مقر وزارة الدفاع بالعاصمة واشنطن، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، وذلك في إطار زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة.

وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، أن وزيرا دفاع أميركا والسعودية اتفقا على العمل لمنع التصعيد في المنطقة.

كما قالت "ملتزمون بتعزيز التكامل العسكري مع السعودية لمواجهة التهديدات في المنطقة".

وأضافت "وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أكد على دور السعودية المحوري للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة".