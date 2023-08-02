"الدعم السريع" تبدي تعاوناً لفتح تحقيق أممي حول انتهاكات في السودان

أعلنت قوات "الدعم السريع"، اليوم الأربعاء، استعدادها للتعاون الكامل مع الأمم المتحدة؛ من أجل فتح تحقيق في مزاعم بشأن انتهاكات لحقوق الإنسان في السودان.

وأكدت القوات، في بيان لها، "التزامها الراسخ بالقانون الدولي الإنساني، واحترام المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني".

وشددت على "رفض أي تجاوزات أو تعدٍ بحق المدنيين قد تنجم جراء الصراع الدائر، سواء كان من أفراد قواتنا أو من أي طرف آخر".

جاء ذلك خلال اتصال بين قائد ثاني قوات الدعم السريع الفريق عبد الرحيم حمدان دقلو، والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي السيدة باميلا باتن، بحسب البيان.

وبحث الجانبان "الأوضاع في السودان وإفرازات الحرب على المدنيين"، وأكد الجانبان "التعاون بين قوات الدعم السريع والأمم المتحدة؛ لضمان سلامة المدنيين ومنع وقوع أي تجاوزات أو تعديات بحقهم".