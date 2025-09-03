احترقوا وهم نيام.. مقتل 9 بغارات على خيام النازحين في غزة‎ (فيديو)

أفاد مراسل "إرم نيوز" بأن غارات إسرائيلية على مناطق في غزة، فجر اليوم الخميس، أسفرت عن مقتل 9 فلسطينيين، بينهم 4 أطفال.

وذكر أن القصف الإسرائيلي استهدف خيامًا النازحين في مدينة غزة، طالتهم وهم نيام، لتشتعل الخيام بمن فيها من نساء وأطفال.

ويكثف الجيش الإسرائيلي غاراته الجوية وضرباته المدفعية على مختلف أرجاء مدينة غزة تمهيداً لإطلاق عملية احتلالها بالكامل.

واستهدف قصف إسرائيلي خيمة تؤوي نازحين قرب "دوار الأمين محمد" غرب مدينة غزة، ما أدى لمقتل 5 أشخاص، بينهم 4 أطفال.

وأسفرت غارة مماثلة على خيام في حي "النصر" وسط المدينة عن مقتل فلسطينيين اثنين، في حين أدى القصف لاحتراق عدد من الخيام.

ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات قصف ونسف متكررة في مناطق عدة من مدينة غزة، بعد تطويقها من 3 اتجاهات، وتقدم بري في الأجزاء الجنوبية والشمالية منها.

وفي شمال المدينة، قصف الجيش الإسرائيلي منازل في حي الشيخ رضوان، كما نفذ عمليات نسف في أجزاء من الحي الذي شهد تكثيفًا للعمليات العسكرية الإسرائيلية خلال الأيام الثلاث الأخيرة.

وتقدم الجيش الإسرائيلي بريًا باتجاه منطقة بركة الشيخ رضوان، وفي مناطق التوام والصفطاوي شمال مدينة غزة، وسط غطاء من القصف وإطلاق النار تجاه من تبقى من الفلسطينيين في هذه المناطق.

وفي حي الصبرة جنوب المدينة، واصل الجيش الإسرائيلي عمليات قصف مدفعية مركزة، استهدفت منطقة محيط المجمع الإسلامي، كما نفذ عمليات تفجير روبوتات مفخخة في محيط منطقة الكلية الجامعية.

ويطوق الجيش الإسرائيلي مدينة غزة من ثلاثة اتجاهات بعد أن طلب من سكانها المغادرة باتجاه وسط وجنوب قطاع غزة.

ويفرض الجيش الإسرائيلي سيطرة نارية في المناطق الشمالية والجنوبية من المدينة، حتى تلك التي لم يصلها بآلياته العسكرية وجنوده.

وفي جنوب قطاع غزة، نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات نسف مكثفة في مناطق السطر الغربي، ومناطق وسط مدينة خان يونس.

وشن غارات على الأجزاء الشرقية من مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، وهي المناطق التي تشهد عمليات إطلاق نار من الآليات الإسرائيلية المتمركزة قرب الشريط الحدودي شرق القطاع.





