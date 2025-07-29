"نقاط الموت".. صور فضائية تكشف خطورة مراكز المساعدات في غزة

سلطت مجلة "الإيكونوميست" البريطانية، الضوء على خطورة مراكز توزيع المساعدات في قطاع غزة، محذرة من أن الحصول على المساعدات الإنسانية أصبح "أمراً مميتاً" هناك.

وأشارت في تقرير لها إلى أن التقارير الواردة من غزة تفيد بمقتل مئات الفلسطينيين بنيران إسرائيلية وفي تدافع أثناء محاولتهم جمع الطعام.

وذكرت المجلة، أنه في يونيو/ حزيران وحده، قُتل 800 غزّي أثناء محاولتهم الحصول على الطعام، بحسب "مشروع بيانات مواقع وأحداث النزاع المسلح" (ACLED)، وهو مشروع رصد يعتمد على تقارير من قطاع الصحة في غزة.

وأشارت المجلة إلى أن صور الأقمار الصناعية والخرائط تظهر كيف أصبح تلقي المساعدات في غزة "أمراً مميتاً"، حسب تعبيرها.

ونشرت ما قالت إنها رسوماً بيانية وخرائط توثق كيف تحول التدافع على المساعدات في الأشهر الأخيرة إلى "كارثة" في كثير من الأحيان.

ولفتت المجلة إلى أن ارتفاع أعداد الضحايا بين الساعين للحصول على المساعدات تزامن مع بدء عمل "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة والممولة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية.

وافتتحت "مؤسسة غزة الإنسانية" (GHF) 4 مراكز توزيع كبيرة - 3 في جنوب غزة وواحد في وسطها - وتخطط لإنشاء المزيد وفقاً لما أعلنته سابقاً.

وتقع مراكز (GHF) الأربعة داخل المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية والتي صدرت أوامر سابقة للمدنيين بإخلائها.

وترتبط هذه المناطق بالمناطق غير العسكرية عبر مسارات تبدأ على مسافة تصل إلى 4 كيلومترات، ولا يمكن الوصول إليها إلا سيرًا على الأقدام.

وتقول المجلة إنه "لا يزال توزيع بعض المساعدات مستمرًا في مواقع أصغر تابعة للأمم المتحدة، لكن الإمدادات هناك شارفت على النفاد: إذ يقول المنظمون إن إسرائيل فرضت قيودًا صارمة على إمداداتها منذ أشهر".

وتظهر صور الأقمار الصناعية التي عرضتها المجلة حشودًا تتجمع عند نقاط التفتيش. داخل المركز، تُعرض صناديق المواد الغذائية الأساسية - كالدقيق والمعكرونة وزيت الطهي - في فناء.

وتقول مؤسسة الإغاثة الإنسانية العالمية إنها وزعت منذ مايو/أيار أكثر من 91 مليون وجبة، أي ما يعادل أقل من وجبة واحدة يوميًا للشخص الواحد.

وقالت الصحيفة: "لم يَعد للحرب أي منطق عسكري. يتفق العديد من الإسرائيليين على ضرورة وقف إطلاق النار. ورغم أن 21% منهم فقط يؤمنون بحل الدولتين، فإن أكثر من 70% يريدون إطلاق سراح الرهائن وإنهاء الحرب".