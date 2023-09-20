انقطاع مفاجئ للكهرباء في تونس.. والأسباب غير واضحة

قال سكان وشركة الكهرباء الحكومية إن إمدادات الكهرباء انقطعت في أنحاء تونس لساعتين، اليوم الأربعاء، لكن السبب وراء هذا الانقطاع النادر على مستوى البلاد غير واضح.

وقالت وزارة الداخلية إن الوزير كمال الفقي توجه إلى محطة الكهرباء بمدينة رادس للتحقيق في أسباب انقطاع التيار.

أفادت وزارة الداخلية في بلاغ لها بأن الوضع الأمني مستقر وتواصل وحداتها الأمنية المحافظة على الأمن العام والسهر على حماية لمواطنين والممتلكات العمومية والخاصة.

ونقلت إذاعة "موزاييك" التونسية عن مدير التعاون والإتصال بالشركة التونسية للكهرباء والغاز منير الغابري أنه يتم حالياً العمل على إعادة بناء المنظومة الكهربائية .

وأشار الغابري إلى أن التيار الكهربائي يشهد عودة تدريجية في بعض المناطق في انتظار استكمال الأشغال على مستوى كل الشبكة.