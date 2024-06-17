السعودية تؤكد ضرورة الوقف الفوري للحرب في غزة

أكد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، على ضرورة الوقف الفوري للحرب في قطاع غزة، قائلاً: "يحل علينا عيد الأضحى المبارك، مع استمرار الجرائم الشنيعة على أشقائنا في قطاع غزة، وإننا إذ نؤكد ضرورة الوقف الفوري لهذا الاعتداء؛ فإننا نناشد بأهمية تحرك المجتمع الدولي لاتخاذ جميع الإجراءات، التي تضمن حماية الأرواح في غزة".

جاء ذلك في كلمة لولي العهد في أثناء حفل استقبال سنوي أقامه نيابة عن العاهل السعودي، لكبار الشخصيات والوفود الذين أدوا فريضة الحج لهذا العام، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.