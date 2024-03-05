مؤشر القوة الناعمة.. كيف تقدم المغرب عالميًا؟

حقق المغرب تقدمًا ملموسًا ضمن مؤشر القوة الناعمة العالمي لعام 2024، الذي يصدره مكتب "براند فاينانس" البريطاني، ويخص الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددهم 193 دولة.

واحتلت المملكة المغربية المرتبة 50 بين الدول الأكثر تأثيرًا في العالم؛ إذ كسبت 5 مراكز مقارنة بنسخة هذا التصنيف الدولي لعام 2023.

ووفق المصدر ذاته، حافظ المغرب هذا العام على مكانته في صدارة الدول المغاربية، والأكثر تأثيرًا في أفريقيا.

ويقيّم المكتب البريطاني القوة الناعمة بموجب عدة مؤشرات؛ تشمل: الأعمال والتجارة والحكامة، والعلاقات الدولية، والتراث الثقافي، والإعلام، والاتصال، والتعليم، والعلوم، والقيم.

عوامل النجاح والتأثير

وفي تحليله لأبرز العوامل التي ساهمت في تقدم المغرب ضمن هذا المؤشر العالمي، قال الخبير في القضايا الجيوسياسية وتحليل "البروباغندا"، الدكتور أمين صوصي علوي، إن التقدم المهم الذي يشهده تصنيف المغرب في مجال القوة الناعمة، "لم يأت بمحض الصدفة، بل نتيجة عمل دؤوب وإستراتيجية مدروسة".

وأوضح علوي، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن المملكة - التي تتمتع بتاريخ حضاري وثقافي كبير- طوّرت وسائل اشتغالها بعدد من المجالات، وسوّقت صورتها بشكل مميز، إلى أن تحولت إلى وجهة جذابة ومؤثرة.

ورأى المتحدث أن "عامل الاستقرار الذي تتمتع به البلاد، إلى جانب تحسين مناخ الأعمال، وتطوير الاقتصاد المحلي، وقدرة المملكة على جلب استثمارات عالمية في مجال الصناعات الحديثة؛ كصناعة السيارات وأجزاء الطائرات وغيرها، كلها عوامل أعطت البلاد مكانة مميزة".

ورأى علوي أن القطاع السياحي يشكل ورقة رابحة ضمن معادلة الترويج لوجهة المغرب، مشددًا على أن بلاده تحولت إلى قطب سياحي دولي.

وسجل المغرب رقمًا قياسيًا في أعداد السياح الوافدين العام الماضي، ناهز 14,5 مليون زائر؛ ما يمثل تقدمًا ملحوظًا بزيادة 34% مقارنة مع عام 2022.

ولفت الخبير علوي، أن المغرب "زاد تأثيره بفعل مبادراته الرامية لتهدئة الأوضاع وإنهاء حالة الاحتقان السياسي في عدد من الدول"، مستحضرًا "دور المملكة المهم في حلحلة الأزمة الليبية؛ ما جعل العديد من الدول الأفريقية تثق بالمقاربة المغربية".

واستطرد "المغرب يتسم بالجدية في التعامل مع الملفات؛ إذ يعتمد على نظرة سياسية بعيدة الأمد، كما ينظر إلى أمن المنطقة على أنه أمن متكامل، إلى جانب تقديمه العديد من الحلول الاقتصادية لفائدة دول الجوار، من ضمنها المبادرة الملكية الأطلسية، التي ستسمح لدول الساحل بالولوج إلى الأطلسي".