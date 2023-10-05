مواجهات عنيفة خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي مخيم طولكرم

اقتحمت قوات من الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، مخيم طولكرم، شمال غرب الضفة الغربية، وسط مواجهات عنيفة.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي، اقتحمت المخيم نحو الساعة الـ5 فجرًا، وتمركزت في حارة البلاونة.

وقال الشهود، إن مواجهات عنيفة اندلعت بين الشبان الفلسطينيين وجنود الجيش الإسرائيلي، تخللها، إطلاق كثيف من الرصاص وقنابل الصوت والغاز.

ونقلت الإذاعة العامة الإسرائيلية، عن مصدر عسكري، قوله "أثناء تواجد قوة عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي في مخيم طولكرم، ألقى فلسطينيون عبوات ناسفة، وأطلقوا الرصاص تجاه الجيش، كما وقع اشتباك مسلح بين الجانبين. وأصيب فلسطينيان من قرية شوفة المجاورة."

وحسب تفاصيل أولية، أطلقت قوات من جيش الدفاع، النار، على سيارة فلسطينية أطلق راكبوها أعيرة نارية. وأنهى الجيش نشاطه في البلدة وغادر المخيم.

كما تصدى مقاومون من الفصائل الفلسطينية للجنود، مطلقين وابلًا من الرصاص اتجاه الجنود الإسرائيليين.

وتداول ناشطون صورًا لجنود إسرائيليين، وهم ينقلون أحد الجنود بعد إصابته برصاص مسلحين فلسطينيين.

كما أظهرت الصور، مقاومين من مكان إصابة الجنود، فيما لم يعلق الجيش الإسرائيلي حتى اللحظة على الحادث.