إسرائيل.. ضجة بعد إرسال باقة أزهار "غامضة" لعائلة محتجزة لدى حماس

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن عائلة الأسيرة ليري ألباغ، عثرت على "باقة أزهار" أمام منزلها، ومعها بطاقة عزاء تقول "طيب الله ذكراها، الدولة أهم (من المحتجزة) بكثير".

وقالت صحيفة "معاريف"، إن "الشاباك" يحقق في كيفية وصول "باقة الأزهار"، وخلص حتى الآن إلى أن "جهات إيرانية متورطة".

طلب إلكتروني

ونقلت الصحيفة عن إيلي ألباغ، والد المحتجزة، قوله إن العائلة "عثرت أمام المنزل على باقة الأزهار، وأن أجهزة الأمن أبلغتهم أن من أرسلها ليس داخل إسرائيل"، مبينًا أنه "إذا كان الأمر كذلك، فماذا تبقى لنا، القادم هو الأسوأ".

وأكد أن الأمر زلزل العائلة وأن الكثير من نواب الكنيست أجروا معه اتصالات وكانوا في حالة صدمة.

وذكر موقع "واللا" الإخباري العبري، أن التحقيقات مازالت مستمرة داخل "الشاباك"، وأن أحد من حقق معهم الجهاز هو صاحب متجر بيع الأزهار ويدعى يعكوف.

وأبلغ يعكوف الموقع أن صاحب الطلب أبلغه بعد أن أتم إجراءات الشراء عبر الإنترنت أن يرفق البطاقة التي تحمل هذه العبارة، وأنه ما كان عليه سوى التنفيذ.

وصاحب متجر بيع الأزهار ويدعى يعكوف، أبلغ الموقع أنه تلقى طلبًا مباشرًا للشراء عبر الإنترنت وأن صاحب الطلب سدَّد الرسوم عبر (PayPal).