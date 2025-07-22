ويتكوف يزور أوروبا لبحث وقف إطلاق النار في غزة

قال مسؤول أمريكي إن مبعوث الرئيس دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف سيتوجه إلى أوروبا هذا الأسبوع لعقد اجتماعات بشأن مجموعة من القضايا.

وأوضح المسؤول أن ويتكوف سيبحث قضايا من بينها حرب إسرائيل في غزة، مضيفا أن ويتكوف سيواصل الضغط من أجل وقف إطلاق النار في القطاع الفلسطيني، وفق ما نقلت رويترز.

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وقد كشفت مصادر فلسطينية مطلعة عن وصول مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين حركة حماس وإسرائيل إلى مرحلة حاسمة، مع إحراز تقدم في الملفات الخلافية، ووضع التفاصيل الأخيرة على ملف "خرائط الانسحاب"، الذي أصبح آخر الملفات العالقة قبل التوصل إلى اتفاق.





