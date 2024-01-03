برلماني ليبي: جهات داخلية تعرقل اجتماعات لجنة "5+5"

اتهم عضو مجلس النواب الليبي، علي التكبالي، جهات داخلية في بلاده بأنها "لا تريد للجنة "5+5" العسكرية المشتركة الاجتماع، ولا تريد للجيش الوطني أن يلتحم".

وجاءت تصريحات التكبالي لـ"إرم نيوز"، عقب اجتماع لرئيس المجلس الرئاسي الليبي بصفته القائد الأعلى للجيش، محمد المنفي، مع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة "5+5" عن المنطقة الغربية، بهدف بحث آخر الخطوات المنجزة في ملف توحيد المؤسسة العسكرية، دون مشاركة الجانب الآخر من المنطقة الشرقية.

وقال المجلس الرئاسي الليبي إن "الاجتماع تناول الأوضاع العسكرية في المنطقة الغربية بصفة عامة".

وتضم لجنة "5+5"، خمسة أعضاء من المؤسسة العسكرية في غرب ليبيا، ومثلهم من طرف قوات الجيش الوطني الليبي في بنغازي، حيث تعقد منذ أكثر من عامين حوارات داخل البلاد وخارجها لتوحيد الجيش تحت رعاية الأمم المتحدة، تنفيذًا لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر/تشرين الأول عام 2020.

ويعود آخر لقاء بين أعضاء اللجنة إلى الـ7 من نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، حيث عقد في تونس، بحضور مجموعة العمل الأمنية المنبثقة عن مسار برلين، وتحت رعاية الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس البعثة الأممية إلى ليبيا، عبدالله باتيلي.