اكتشاف مقبرة جماعية تضم رفات 87 شخصاً غرب دارفور

قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الخميس، إن 87 شخصا على الأقل، بعضهم من عرقية المساليت، دفنوا في مقبرة جماعية في غرب دارفور بالسودان.

وأضاف أن لديه "معلومات جديرة بالثقة" حول مسؤولية قوات الدعم السريع عما حدث.

وصرح فولكر تورك، المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان: "أدين بأشد العبارات قتل المدنيين والعاجزين عن القتال، كما أشعر بالفزع من الطريقة القاسية والمهينة التي عومل بها القتلى وعائلاتهم ومجتمعاتهم".

ودعا إلى إجراء تحقيق سريع وشامل.