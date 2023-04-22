السودان.. تجدد الاشتباكات العنيفة بمحيط القيادة والقصر الرئاسي

ذكرت تقارير إعلامية اليوم السبت، أن اشتباكات عنيفة تدور بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بمحيط القيادة العامة والقصر الرئاسي في العاصمة الخرطوم.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، حلقت طائرات الجيش السوداني فوق سماء الخرطوم، وسط دوي متقطع للغارات الجوية ومضادات الطيران، على الرغم من الهدنة التي أعلنها الطرفان في أول أيام العيد لمدة ثلاثة أيام.

وكان شهود عيان قالوا لـ"إرم نيوز"، إن الجيش نفذ غارات جوية على معسكر لقوات الدعم السريع بمنطقة "صالحة" جنوب أم درمان، وأخرى في منطقة "طيبة الحسناب" جنوب الخرطوم، كما سمع مواطنون في غرب أم درمان دوي انفجارات متقطعة.