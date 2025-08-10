حاخامات الحريديم يهددون بشلّ حركة الطيران في "تصعيد جديد"

صعّد المجتمع الحريدي في إسرائيل من تهديداته بشكل غير مسبوق، حيث هدد الحاخامات بإغلاق المجال الجوي الإسرائيلي ومطار بن غوريون لمدة 12 ساعة هذا الأسبوع، وذلك في حال استمر الجيش في اعتقال طلاب المدارس الدينية المتهمين بالتهرب من الخدمة العسكرية.

أخبار ذات علاقة اشتباكات بين محتجين من "الحريديم" والشرطة الإسرائيلية في القدس (فيديو)

خطة عملياتية

وكشفت مصادر حريدية لموقع "بحداري حريديم" العبري عن وجود خطة عملياتية منظمة بشكل جيد، تهدف إلى تعطيل المجال الجوي الإسرائيلي بالكامل.

ويأتي هذا التصعيد في ظل استمرار ضغط المجتمع الحريدي على السلطات الإسرائيلية بشأن أزمة قانون التجنيد.

وتتخذ الاحتجاجات أشكالًا مختلفة، بدءًا من المظاهرات الكبيرة في شوارع القدس وتل أبيب التي تشل الحركة وتتخللها صدامات مع المارة وقوات الأمن، وصولًا إلى الضغط داخل الكنيست أثناء مناقشة القانون.

ويطالب الحاخامات والشباب بالإفراج عمن تم اعتقالهم بتهمة التهرب من الخدمة، مؤكدين أن جميعهم متهربون.

وفقًا للتقرير، من المتوقع أن تصدر المحكمة العسكرية أحكامًا بالسجن قد تصل إلى عشرات الأيام بحق المتهربين، مما سيشكل عبئًا إضافيًا على نظام السجون العسكرية ويزيد من الضغوط على الجيش الإسرائيلي.