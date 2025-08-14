غالبيتهم أطفال.. ارتفاع حصيلة قتلى الجوع في غزة إلى 235

أعلن مكتب الإعلام الحكومي في غزة، اليوم الخميس، ارتفاع عدد ضحايا الجوع وسوء التغذية في القطاع إلى 235، بينهم 106 أطفال، فيما سجلت وزارة الصحة هناك 4 وفيات أخرى، خلال 24 ساعة.



وأوضح المكتب في بيان بأن هناك 40,000 رضيع (أقل من سنة) يعانون من سوء تغذية يهدد حياتهم، و250,000 طفل (أقل من 5 سنوات) يعانون من نقص غذاء يهدد حياتهم مباشرة، و1,200,000 طفل (أقل من 18 عامًا) يعيشون حالة انعدام أمن غذائي حاد.

كما ذكرت وزارة الصحة في غزة أنها سجلت خلال 24 ساعة 4 حالات وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع عدد الضحايا الإجمالي إلى 239، من بينهم 106 أطفال.

وأفاد مدير الإغاثة الطبية في غزة بأن إسرائيل تستهدف مناطق الزيتون والشجاعية والتفاح بشكل مركز، وقد سقط عدد كبير من الجرحى، كما تمنع دخول سيارات الإسعاف، وحاصرت أعدادًا كبيرة من المواطنين في منطقة الزيتون، كما تمنع إدخال كميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية.