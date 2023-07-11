عدن.. عمل تخريبي يتسبب بانقطاع مؤقت في خدمات الإنترنت

تسبب عمل تخريبي بانقطاع في خدمات الاتصالات والإنترنت في عدن اليوم الثلاثاء،.

وقالت إدارة الاتصالات السلكية واللاسلكية بعدن في بيان اطّلع عليه "إرم نيوز"، إن عناصر تخريبية خارجة عن النظام والقانون، أقدمت على عمل تخريبي متعمّد، أدى لانقطاع كامل لشبكة الاتصالات "يمن موبايل" وخدمة الإنترنت "يمن نت"، عن عدن ومحافظات لحج، أبين والضالع.

وأشارت الإدارة إلى أن العمل التخريبي المزدوج والمتزامن، استهدف كابلات الألياف الضوئية في منطقة دمت، شمالي محافظة الضالع، ومنطقة خور عميرة، بالقرب من مديرية المخا، غربي محافظة تعز.

وأكد البيان، أن الفرق الهندسية والفنية انتقلت بشكل عاجل إلى موقعي التخريب؛ لإصلاح الأعطال وإعادة الخدمة بأسرع وقت ممكن.

وفي وقت لاحق أكدت الإدارة إصلاح العطل وعودة خدمات الاتصالات والإنترنت لجميع المناطق.