وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى السعودية

وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الثلاثاء، إلى السعودية، في زيارة تستمرّ 3 أيام وترمي إلى تعزيز العلاقات المتوترة مع المملكة.

وحطت طائرة بلينكن في مدينة جدّة المطلّة على البحر الأحمر حوالي الثامنة مساء بالتوقيت المحلي (17,00 ت غ)، حسبما أفاد صحافي مرافق لوكالة "فرانس برس"، في أول زيارة له إلى المملكة منذ أن قررت الرياض وطهران استئناف علاقاتهما الدبلوماسية في اتفاق رعته الصين، في آذار/مارس الماضي، بعد قطيعة استمرّت 7 سنوات.

وعشية رحلة بلينكن، قال المسؤول الأمريكي الرفيع في الخارجية والمكلّف بشؤون شبه الجزيرة العربية دانيال بنايم في تصريح صحافي: "نركّز على أجندة متوافق عليها والقدر الكبير من العمل الذي يمكن لبلدينا إنجازه معًا".

وستركّز المباحثات على العلاقات الإستراتيجية، والجهود الرامية إلى إنهاء النزاعات في السودان واليمن، والمعركة المشتركة ضد تنظيم داعش، وعلاقات الدول العربية مع إسرائيل.