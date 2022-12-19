السودان وإثيوبيا يتبادلان عشرات الأسرى

أعلنت السلطات السودانية، اليوم الإثنين، إكمال عمليات تسليم 55 جنديًا من الجيش الإثيوبي، كانوا محتجزين لديها، فيما تسلمت الخرطوم11 مواطنًا سودانيًا من الجانب الإثيوبي.

وقالت الوكالة الرسمية للأنباء في السودان، إن "السلطات السودانية أجرت يوم الأحد بمدينة المتمة الحدودية بين البلدين، عملية تبادل الأسرى بين القوات المسلحة السودانية ونظيرتها الإثيوبية في أجواء سادها التعاون والتنسيق الإيجابي بين الطرفين أثمرت عن استعادة كل طرف لأسراه".

وأوضحت أن "الخرطوم سلمت الجانب الإثيوبي 55 فردًا من الجنود الإثيوبيين كانوا أسرى لدى القوات المسلحة السودانية، بالمقابل تسلم الجانب السوداني 11 مواطنًا".

وأفاد العقيد الركن سليمان أبوحليمة، رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية بقيادة الفرقة الثانية مشاة، أن "هذه الخطوة تأتي لإثبات حسن نوايا القوات المسلحة والعمل وفق البروتكولات العالمية وحفظ حقوق الإنسان والدين الإسلامي الحنيف".