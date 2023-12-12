الصحة العالمية تدعو لحماية مستشفى كمال عدوان في غزة

أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس عن قلقه إزاء الهجوم على مستشفى كمال عدوان في غزة بعد عدة أيام من حصاره، وقال إنه يجب حماية المنشأة.

وكتب عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس" أنه "قلق للغاية إزاء الأنباء الواردة عن مداهمة مستشفى كمال عدوان في غزة بعد حصاره لبضعة أيام".