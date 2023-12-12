الصحة العالمية تدعو لحماية مستشفى كمال عدوان في غزة
أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس عن قلقه إزاء الهجوم على مستشفى كمال عدوان في غزة بعد عدة أيام من حصاره، وقال إنه يجب حماية المنشأة.
وكتب عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس" أنه "قلق للغاية إزاء الأنباء الواردة عن مداهمة مستشفى كمال عدوان في غزة بعد حصاره لبضعة أيام".
وأضاف: "تدعو منظمة الصحة العالمية بشكل عاجل إلى حماية جميع من في المستشفى، وكذلك إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية بشكل مستدام إلى المرافق الصحية في جميع أنحاء قطاع غزة".