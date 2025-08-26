العراق يدعو إقليم كردستان لاستئناف تصدير النفط الخام عبر "جيهان" فورا

جددت الحكومة العراقية مساء اليوم الثلاثاء دعوة حكومة إقليم كردستان لاستئناف تصدير النفط الخام من حقولها فورا إلى ميناء جيهان التركي عبر منظومة خط الأنابيب العراقية - التركية المتوقف منذ شهر مارس/آذار 2023.

وذكر بيان للحكومة العراقية أن مجلس الوزراء ناقش خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة محمد شياع السوداني رئيس الحكومة ما توصلت إليه اللجان المشتركة من وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان بشأن موضوع نفط الإقليم.

أخبار ذات علاقة العراق يستأنف تصدير نفط كردستان عبر ميناء جيهان التركي

ودعت الحكومة إلى "ضرورة الإسراع فورا بتسليم النفط المنتج في الحقول داخل الإقليم إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) لغرض التصدير عن طريق ميناء جيهان عبر الأنبوب العراقي التركي بموجب قانون الموازنة الاتحادية المعدل".

وذكر البيان أن الحكومة العراقية أعطت الضوء الأخضر لوزارة المالية الاتحادية بصرف رواتب موظفي الإقليم لشهر يونيو/حزيران الماضي على أن تسدد كردستان مبلغ 120 مليار دينار كدفعة عن الإيرادات غير النفطية.

وأقرت الحكومة في معرض مناقشة الإلتزامات المالية بين الحكومة الإتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق تشكيل فريق قانوني يضم المستشار القانوني لرئيس الحكومة العراقية ورؤساء الدوائر القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة المالية وديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق مع ممثلي حكومة إقليم كردستان العراق، لحسم الخلافات القانونية المتعلقة بالإيرادات غير النفطية وفق القانون.