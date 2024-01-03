قصف عنيف على مدينة خانيونس ومخيم النصيرات وسط قطاع غزة‎

شنّت الطائرات الحربية الإسرائيلية سلسلة غارات عنيفة على عدة مناطق وسط وجنوب قطاع غزة، تزامنًا مع قصف مدفعي مكثف.

وأفاد مراسل "إرم نيوز" بغزة، أن الطائرات الإسرائيلية استهدفت بعشرات الصواريخ عددًا من المنازل والبيوت فجر اليوم الأربعاء في شمال وشرق مخيم النصيرات قطاع غزة.

وأوضح أن القصف تركّز في محيط شركة الخليج، وشارع العشرين، وأبراج عين جالوت في الجنوب الشرقي لمخيم النصيرات، بالإضافة إلى استهداف الطابق الأخير لعمارة سكنية شمال المخيم.