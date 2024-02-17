صناعة الخيام.. مهنة أفرزتها الحرب في غزة (صور)
أدت الحرب الإسرائيلية على غزة لانتشار عدد من المهن المستحدثة، خاصة في ظل البطالة والفقر الشديدين، كان من بينها صناعة خيام النازحين.
محمد خطاب، أحد الذين لجأوا للمهنة لإعالة أسرته، وذلك بعد أن فقد مصدر دخله الأساس، إثر نزوحه من شمال غزة إلى وسطها.
كان "خطاب" قبل الحرب، يعمل في مجال تخصصه بوصفه مهندسًا مدنيًا، إلا أنه، اليوم، يعمل في صنع الخيم في أحد مراكز الإيواء، مقابل مبالغ مالية يعتبرها زهيدة مقابل الجهد الذي يبذله.
وقال خطاب لـ"إرم نيوز"، إنه "نزح من شمال القطاع قبل عدة أشهر لمدينة دير البلح، واستقر داخل مستشفى شهداء الأقصى، وقد تسبب النزوح بفقدان أسرته لجميع مصادر الدخول وتحولها لأسرة فقيرة".
وأضاف أنه "بعد أسابيع من النزوح بحثت عن مهنة بديلة عن مهنتي السابقة لإعالة أسرتي، ومع قلة الفرص وزيادة أعداد المتعطلين، لم أتمكن من ذلك؛ إلا أن طلب مني أحد الأصدقاء بصفتي مهندسًا إنشاء خيمة له".
وأردف أن "أول خيمة قمت بإنشائها، هي الخيمة التي يسكن بها صديقي الآن، وتتكون من النايلون والخشب، وبعد أن نجحت أول تجاربي في إنشاء خيمة، أنشأت بعدها خيمة لعائلتي التي كانت تسكن تحت أحد أبنية مستشفى شهداء الأقصى".
وتابع: "تجربتي الأولى في إنشاء الخيم لم تكن جيدة؛ لكنني مع الوقت تمكنت من تطوير مهاراتي في صناعتها، وأصبحت من أشهر الخيامين في المنطقة التي نزحت إليها، ويلجأ إليَّ النازحون لإنشاء خيامهم".
وبحسب خطاب، فإن "ما يجنيه من هذه المهنة لا يكفي لاحتياجات أسرته اليومية، خاصة في ظل غلاء الأسعار وندرتها، فهو يحصل وعماله مقابل الخيمة الواحدة على نحو 70 دولارًا، فيما تختلف تكلفة الخيمة من حين لآخر".
وأوضح أنه "في بداية عمله بالمهنة كانت الأسعار مختلفة تمامًا والمواد اللازمة لبناء الخيام متوافرة بشكل أكبر، إلا أنه في الوقت الحالي ارتفعت الأسعار لأضعاف ما كانت عليه، ما أدى لزيادة تكلفة إنشاء تلك الخيام على النازحين".
وأفاد خطاب بأن "بناء الخيام يتطور، يومًا بعد يوم، ونتعلم من الأخطاء التي نقع فيها خاصة التي تؤدي لغرقها بمياه الأمطار"، معبرًا عن "أمله بوقف الحرب على غزة وعودته إلى مهنته الأصلية التي تمثل له جوهر حياته وحياة عائلته".
أما محمد أبو عمرة، وهو أحد صانعي الخيام، قال إنه "اتفق مع صديق له على شراء كميات كبيرة من الخشب والنايلون والمسامير، للبدء في مهنة صناعة الخيام للنازحين".
وأوضح أبو عمرة لـ"إرم نيوز"، أن "الطلب زاد على أصحاب هذه المهنة مع نزوح السكان من رفح جنوبًا لمدينة دير البلح وسط القطاع"، مبينًا أنه "يعمل في اليوم الواحد على إنشاء خيمتين وفي بعض الأحيان ثلاثة".
وأضاف أن "بناء الخيمة يستغرق من 4 إلى 5 ساعات تقريبًا، وما نتقاضاه من النازحين زهيد جدًا مقابل الجهد الذي نبذله"، لافتًا إلى أن "هذه المهنة هي الأكثر رواجًا في الوقت الحالي".
وبين أبو عمرة "كنت أعمل قبل الحرب عامل بناء، وهذا الأمر ساعدني كثيرًا في مهنتي الجديدة، التي لا أطمع فيها بربح وفير، خاصة أن الفئة التي تلجأ إلينا هم من النازحين"، مشيرًا إلى أنه "يساعدهم في اختيار مكان إنشاء الخيمة وشراء الاحتياجات اللازمة لبنائها".