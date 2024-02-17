صناعة الخيام.. مهنة أفرزتها الحرب في غزة (صور)

أدت الحرب الإسرائيلية على غزة لانتشار عدد من المهن المستحدثة، خاصة في ظل البطالة والفقر الشديدين، كان من بينها صناعة خيام النازحين.

محمد خطاب، أحد الذين لجأوا للمهنة لإعالة أسرته، وذلك بعد أن فقد مصدر دخله الأساس، إثر نزوحه من شمال غزة إلى وسطها.

كان "خطاب" قبل الحرب، يعمل في مجال تخصصه بوصفه مهندسًا مدنيًا، إلا أنه، اليوم، يعمل في صنع الخيم في أحد مراكز الإيواء، مقابل مبالغ مالية يعتبرها زهيدة مقابل الجهد الذي يبذله.

وقال خطاب لـ"إرم نيوز"، إنه "نزح من شمال القطاع قبل عدة أشهر لمدينة دير البلح، واستقر داخل مستشفى شهداء الأقصى، وقد تسبب النزوح بفقدان أسرته لجميع مصادر الدخول وتحولها لأسرة فقيرة".