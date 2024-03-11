الإليزيه يحدد الموعد المحتمل لزيارة الرئيس الجزائري إلى فرنسا

أعلن قصر الإليزيه، مساء الإثنين، أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يجري زيارة دولة لفرنسا "بين نهاية سبتمبر/أيلول وبداية أكتوبر/تشرين الأول".

ونهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، قال وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، إن الزيارة الرسمية للرئيس تبون إلى فرنسا "ما زالت محل تحضير"، موضحا أنها مرهونة بتسوية خمسة ملفات، بحسب وكالة "فرانس برس".