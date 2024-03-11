الإليزيه يحدد الموعد المحتمل لزيارة الرئيس الجزائري إلى فرنسا
أعلن قصر الإليزيه، مساء الإثنين، أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يجري زيارة دولة لفرنسا "بين نهاية سبتمبر/أيلول وبداية أكتوبر/تشرين الأول".
ونهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، قال وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، إن الزيارة الرسمية للرئيس تبون إلى فرنسا "ما زالت محل تحضير"، موضحا أنها مرهونة بتسوية خمسة ملفات، بحسب وكالة "فرانس برس".
وأضاف عطاف: "لم نكن في موقع يمكّن الزيارة من أن تتم في ظروف مثالية".
وأوضح أن الملفات الخمسة هي "قضية الذاكرة والتنقل والتعاون الاقتصادي والتجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية وإعادة متعلقات رمزية للأمير عبد القادر".