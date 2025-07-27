رغم هدنة نتنياهو.. الجيش الإسرائيلي يعلن استمرار القتال في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، استمرار القتال في كافة أرجاء قطاع غزة، رغم الإعلان عن هدنة إنسانية "محدودة جغرافيًّا"، تدخل حيز التنفيذ الساعة الـ10 من صباح اليوم.

وحذر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان عبر منصة "إكس" من أن تعليق الأنشطة العسكرية سيكون "وقفًا تكتيكيًّا"، على حد وصفه، محذرًا من أن القتال سيستمر في كافة أرجاء قطاع غزة، باستثناء المناطق المحددة لأغراض إنسانية، حسب قوله.

وجاء في البيان: "يواصل جيش الدفاع العمل ضد المنظمات الإرهابية في كل أنحاء قطاع غزة. في إطار الخطوات التي تقرر اتخاذها لتحسين الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة، نعلن عن تعليق تكتيكي محلي للأعمال العسكرية في مناطق محددة لأغراض إنسانية وذلك من الساعة العاشرة صباحًا (10:00) وحتى الساعة الثامنة مساء (20:00)".

وأضاف: "تعليق الأنشطة العسكرية في الأوقات المحددة سيتم في المناطق المحددة بالأبيض أي المواصي ودير البلح ومدينة غزة".

وأشار إلى أن الجيش سيعمل على "توسيع حجم المساعدات التي ستدخل إلى قطاع غزة، وأنه تم تنسيق القرار مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بعد مباحثات بهذا الشأن".

وأكد أن "القتال لا يتوقف باستثناء المناطق التي تم تحديدها وأن جيش الدفاع سيواصل العمل وتطهير وتحييد المناطق التي يعمل فيها من البنى التحتية الإرهابية ومن العناصر الإرهابية"، وفق تعبيره.

وختم المتحدث العسكري بيانه برسالة إلى سكان قطاع غزة قائلاً: "من أجل سلامتكم امتنعوا عن العودة إلى المناطق المحددة بالأحمر".