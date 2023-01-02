التنافس على رئاسة اللجان النيابية.. صراع جديد داخل البرلمان العراقي

وتابع: "توزيع اللجان البرلمانية، سيكون وفق عدد المقاعد لكل كتلة برلمانية، وهذا الأمر متعارف عليه خلال الدورات البرلمانية السابقة، ولا خلاف على آلية توزيع اللجان، بل الخلاف حول إصرار بعض الأطراف السياسية على الحصول على لجان برلمانية محددة مهمة كـ(المالية، النفط، الأمن، الخارجية) وغيرها".

التحكم بالمشهد

بالمقابل، قال المحلل السياسي العراقي ماهر جودة، لـ"إرم نيوز"، إن "الصراع على رئاسة اللجان البرلمانية الدائمة المهمة، لن يكون مختلفا عن الخلافات على الحقائب الوزارية، خاصة أن هناك أطرافا سياسية تسعى إلى تقوية نفوذها البرلماني بعد الحكومي من أجل التحكم بالمشهد المقبل، خاصة وأن العراق على موعد مع انتخابات برلمانية مبكرة إضافة إلى انتخابات محلية لمجالس المحافظات".

وأضاف: "بعض الأطراف السياسية تعمل على استغلال نفوذها في بعض اللجان البرلمانية من أجل الابتزاز والضغط السياسي، ولهذا هي تتصارع من أجل الحصول على رئاسة اللجان المهمة، كما أن الأطراف المتنفذة ستعمل على منع تولي أي شخصية مستقلة رئاسة أي لجنة، حتى تبقى هي المتحكم بالمشهد البرلماني والحكومي".