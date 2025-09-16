ملك إسبانيا يندد بـ"معاناة تفوق الوصف لمئات آلاف الأبرياء" في غزة

logo
العالم العربي

ترامب: لا أعرف الكثير عن هجوم غزة

ترامب: لا أعرف الكثير عن هجوم غزة
الرئيس الأمريكي خلال رده على صحافيين قبل توجهه إلى بريطانياالمصدر: أ ف ب
إرم نيوز
إرم نيوز

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لم يتحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل بدء العملية البرية في مدينة غزة.

وفي رد على أسئلة الصحفيين أثناء توجهه إلى زيارة رسمية لبريطانيا، تطرق ترامب إلى العملية البرية الإسرائيلية، وقال إنه لم يتخذ قرارا بعد بدعمها، وعلق: "سأرى، لا أعرف الكثير عنها. أستطيع القول إنه إذا استخدمت حماس الرهائن كدروع بشرية، فستضطر لدفع ثمن باهظ".

أخبار ذات علاقة

ذوو الرهائن الإسرائيليين يطالبون بصفقة شاملة

ترامب يوجه تحذيرا جديدا لحماس إذا استخدمت الرهائن دروعا بشرية

وكان ترامب قد حذر قبل ساعات حركة حماس من اتخاذ الرهائن دروعا بشرية، ردا على العملية البرية في مدينة غزة، إلا أن حماس ردت بالقول إن نتنياهو وحده سيكون مسؤولا عن مصير الرهائن.

;
logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC