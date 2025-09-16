ترامب: لا أعرف الكثير عن هجوم غزة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لم يتحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل بدء العملية البرية في مدينة غزة.

وفي رد على أسئلة الصحفيين أثناء توجهه إلى زيارة رسمية لبريطانيا، تطرق ترامب إلى العملية البرية الإسرائيلية، وقال إنه لم يتخذ قرارا بعد بدعمها، وعلق: "سأرى، لا أعرف الكثير عنها. أستطيع القول إنه إذا استخدمت حماس الرهائن كدروع بشرية، فستضطر لدفع ثمن باهظ".

وكان ترامب قد حذر قبل ساعات حركة حماس من اتخاذ الرهائن دروعا بشرية، ردا على العملية البرية في مدينة غزة، إلا أن حماس ردت بالقول إن نتنياهو وحده سيكون مسؤولا عن مصير الرهائن.