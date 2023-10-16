إيران تتهم أمريكا بالانخراط عسكريًّا في تصعيد غزة

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة منخرطة عسكريًّا بالفعل في الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين.

وأضاف في مؤتمر صحفي تلفزيوني ردًّا على سؤال عن ما إذا كانت إيران ستتدخل في حال انخراط الولايات المتحدة بالصراع "إيران تعتبر أن الولايات المتحدة منخرطة عسكريًّا بالفعل في الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين".