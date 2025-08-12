جلسة سرية وتفاهمات.. هل ينجح لقاء مستشار عون وبري في احتواء التصعيد بلبنان؟

كشفت مصادر لبنانية مطلعة عن لقاء سري جمع مستشار رئيس الجمهورية جوزيف عون مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، أفضى لتفاهمات أدت إلى عرقلة مخطط لحزب الله للتصعيد لمنع تمرير قرار نزع السلاح وحصره بيد الدولة.

وأوضحت المصادر لـ"إرم نيوز" أنّ مرجعيات حكيمة في البلاد سارعت إلى الدخول على خط الوساطة بين الطرفين منعًا لانزلاق لبنان إلى أزمة سياسية ولنزع فتيل أي خلافات.

وأضافت المصادر أن الوساطات رئاستي الجمهورية والبرلمان، أثمرت عن حصول لقاء في الساعات الماضية في مقر الرئاسة الثانية، بعيدًا عن الإعلام، بين المستشار الخاص للرئيس عون العميد المتقاعد ديدي رحال والرئيس نبيه بري، ناقشا خلاله أفكارًا كانت قد بلورتها تلك المرجعيات.

و كشفت المصادر أن اللقاء أثمر عن تأكيد موقف عون الساعي لحصر السلاح بيد الدولة مع إدراكه لدقّة المرحلة في البلد، مبديًا أعلى درجات الحرص على استمرار التعاون مع بري، بالتوازي مع تنفيذ القرار الحكومي الذي لا يحتمل أيّ مراوحة، كونه يمثّل جزءًا من الالتزامات التي تعهد بها لبنان أمام المجتمع الدولي.

وفيما خصّ الورقة الأمريكية التي أقرّت الحكومة أهدافها في جلسة الخميس الماضي، وكونها تنصّ على موافقة كلّ من سوريا وإسرائيل، فإن لبنان ينتظر ما ستحمله زيارة المبعوث الأمريكي توم باراك في هذا السياق.

وأكد بري خلال اللقاء حرصه على الاستقرار في البلد، وحماية الجيش وتحصينه، مبلغا رئيس الجمهورية عبر مستشاره رسالة مفادها أّنه بما يمثل لن يضحي بلبنان وبأمنه وباستقراره وبوحدته، ولن يضحي بطائفته، وأنّه حريص على الوصول إلى تفاهمات تكرّس الثوابت التي تمّ التوافق عليها بين جميع المكونات.

وكانت حركة أمل التي يرأسها بري، أصدرت تعميما داخليّا موجّها إلى أنصارها بعدم المشاركة في أيّ مسيرة بالسيارات أو الدراجات النارية، احتجاجا على قرار حصر السلاح بيد الدولة، وتحت أي شكل أو عنوان.