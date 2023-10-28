غوتيريش: فاجأني تصعيد القصف الإسرائيلي وأدعو لهدنة إنسانية

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم السبت، إنه فوجئ بتصعيد إسرائيل للقصف على غزة، وكرر دعوته إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية من أجل توصيل المساعدات.

وأضاف غوتيريش في بيان: "لقد شجعني في الأيام الأخيرة ما بدا أنه توافق متزايد في الرأي بالمجتمع الدولي... على الحاجة إلى هدنة إنسانية على الأقل في القتال".

وتابع: "للأسف، بدلًا من الهدنة، فوجئت بتصعيد غير مسبوق للقصف وآثاره المدمرة؛ مما يقوض الأهداف الإنسانية المشار إليها".