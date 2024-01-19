المجلس الأوروبي: عقوبات على 6 أفراد مرتبطين بحماس

قال المجلس الأوروبي، اليوم الجمعة، إن 6 أفراد مشمولين في منظومة عقوبات جديدة فرضها الاتحاد الأوروبي على حركة حماس، سيمنعون من السفر إلى دول التكتل، وستجمد أصولهم.

وأوضح المجلس، في بيان، أن القائمة الأولى للأفراد الخاضعين للعقوبات تشمل الممول عبد الباسط حمزة الحسن محمد خير، ونبيل شومان، ونجله خالد شومان، والممول الكبير لحماس رضا الخميس، والقيادي الكبير في حماس موسى دودين، والممول أيمن أحمد الدويك.

وأضاف البيان أنه "سيستمر تطبيق هذه المنظومة الجديدة من العقوبات حتى 19 يناير عام 2025، وسيُجرى وضعها تحت مراجعة مستمرة وتجديدها أو تعديلها عند اللزوم".