وزير الدفاع الإسرائيلي يتّهم حماس بـ"تلاعب نفسي" بشأن الرهائن

اتهم وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الأحد، حماس بممارسة "تلاعب نفسي" بشأن الرهائن الذين تحتجزهم في قطاع غزة، وذلك غداة إبداء الحركة الفلسطينية استعدادها للإفراج عنهم مقابل إطلاق سراح كل المعتقلين الفلسطينيين في سجون إسرائيل.

وقال "غالانت" خلال لقائه ممثلين لعائلات الرهائن إن "القصص المنشورة من قِبل حماس هي جزء من تلاعبها النفسي، وهي تلقي بثقلها على كل أُمة إسرائيل، إن حماس تستخدم أعزاءنا بطريقة خبيثة، وتدرك الألم والضغط اللذين يتسبّب بهما هذا الاستخدام"، وفق بيان صادر عن مكتبه.

ووفق آخر حصيلة للسلطات الاسرائيلية، أخذت الحركة الفلسطينية معها حوالي 230 رهينة خلال هجومها غير المسبوق على إسرائيل في السابع من أكتوبر. وأدى الهجوم كذلك إلى مقتل نحو 1400 شخص معظمهم من المدنيين الذين قضوا في اليوم الأول، بحسب السلطات الإسرائيلية.