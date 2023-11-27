الدعم السريع تعلن انضمام 3700 جندي من الجيش السوداني لقواتها

أعلنت قوات الدعم السريع بالسودان، اليوم الإثنين، انضمام 3707 عسكريين بينهم 8 ضباط كبار من الجيش، لصفوفها في ولاية غرب كردفان.

ورحبت قوات الدعم السريع في بيان على منصة "إكس" بالمجموعة العسكرية التي انضمت لها من الفرقة 22 بمدينة بابنوسة ومناطق "بليلة والتبون والستيب"، بولاية غرب كردفان.

وقال البيان، إن "انحياز هذه القوة الكبيرة من الجيش يقودها 8 من كبار الضباط بينهم الرائد الشفيع إبراهيم جبريل أغبش، والنقيب الحريكة الدقيل، تسرع من إنهاء معاناة الشعب، وبناء جيش قومي مهني واحد يحرس البلاد ويحمي الشعب".

وجددت قوات الدعم السريع دعوتها لأفراد الجيش السوداني، بـ"دعم ومساندة" خيارات الشعب المتطلع للحرية والسلام والعدالة وبناء الدولة على أسس جديدة تسودها قيم العدالة والمساواة بين الشعوب السودانية.