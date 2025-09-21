لتوسيع عملياتها.. إسرائيل تدفع بأكبر فرقة مدرعة في الجيش إلى مدينة غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، دخول الفرقة 36 إلى مدينة غزة، في إطار عملية "عربات جدعون 2".

والفرقة 36 أكبر فرقة مدرعة في الجيش الإسرائيلي.

ووفق المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، فإن دخول الفرقة إلى غزة جاء بعد أسبوعين من رفع الجاهزية للمرحلة القتالية الجديدة.

وأضاف أدرعي أنه على مدار الأيام الأخيرة هاجمت قوات الفرقة عشرات الأهداف في قطاع غزة؛ لعزل منطقة القتال وتمكين قواتها من الدخول إلى الميدان".

وأثار الهجوم الإسرائيلي على مدينة غزة انتقادات دولية، ودفع بعض حلفاء إسرائيل الغربيين إلى إعلان عزمهم الاعتراف رسميا بدولة فلسطينية خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع.

ويثير الهجوم أيضا مخاوف عائلات الرهائن الإسرائيليين الذين لا تزال حماس تحتجزهم في غزة.

ويُعتقد أن 20 من 48 رهينة في قطاع غزة ما زالوا على قيد الحياة.