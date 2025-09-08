 الجيش الإسرائيلي ينسف برج الرؤية في مدينة غزة

ضابط إسرائيلي: غزة ستتعرض اليوم لقصف "لم يسبق له مثيل"

غارة إسرائيلية على شرق مدينة غزةالمصدر: أ ف ب
إرم نيوز
إرم نيوز
08 سبتمبر 2025، 11:18 ص

قال ضابط رفيع في الجيش الإسرائيلي إن "مدينة غزة ستتعرض اليوم الاثنين، لقصف لم يسبق له مثيل"، وفق ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية.

وفي وقت سابق الاثنين، هدد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، مدينة غزة وحماس، بـ"إعصار هائل" يدمرهما ما لم تستسلم الحركة.

وذكر كاتس، في تدوينة على حسابه عبر منصة إكس: "اليوم سيضرب إعصار هائل سماء مدينة غزة، وستهتز أسطح أبراج الإرهاب"، وفق تعبيره.

وأضاف أن "هذا تحذير أخير لعناصر وقادة حماس المتواجدين في غزة وفي الفنادق الفاخرة بالخارج".

وأردف قائلاً: "أطلقوا سراح الرهائن وألقوا أسلحتكم، وإلا ستُدمر غزة بمن فيها"، على حد تعبيره.


 

