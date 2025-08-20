ألمانيا تتهم روسيًّا بالتخطيط لهجوم على سفارة إسرائيل

قال الادعاء الألماني الأربعاء، إنه وجه اتهامات لمواطن روسي يشتبه في أنه خطط لشن هجوم على السفارة الإسرائيلية في برلين، ومحاولة الانضمام إلى تنظيم داعش.

ويعتقد ممثلو الادعاء الاتحاديون، أن المتهم، الذي تم الكشف عن هويته فقط باسم "أحمد إ" تماشيا مع قواعد الخصوصية الألمانية، تلقى تعليمات عبر الإنترنت حول كيفية صنع متفجرات، لكن الخطة فشلت لأنه لم يتمكن من الحصول على المكونات التي يحتاجها، بحسب "رويترز".

وذكر ممثلو الادعاء في بيان، أن المتهم "خطط منذ بداية شهر فبراير/ شباط لتنفيذ هجوم في ألمانيا، على سبيل المثال على السفارة الإسرائيلية في برلين".

وتحتجز السلطات المتهم منذ توقيفه في مطار برلين في فبراير شباط. ويشتبه المدعون العامون في أنه كان في طريقه إلى باكستان لتلقي تدريب عسكري مع داعش، وأنه موَّل الرحلة من خلال بيع هواتف ذكية باهظة الثمن حصل عليها من خلال الاشتراك في باقات الهواتف المحمولة.

وأضاف البيان، أنه متهم أيضا بترجمة مواد دعائية لتنظيم داعش إلى الروسية والشيشانية.

ووّجه المدعون العامون في السابع من أغسطس/ آب الجاري، اتهامات له بالإعداد والتحريض على ارتكاب عمل عنيف خطير يعرض الدولة للخطر، وباعتباره قاصرا بمحاولة الانضمام إلى جماعة "إرهابية" في الخارج.