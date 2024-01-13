غزّيون في الخارج.. هكذا تلقوا نبأ مقتل عائلاتهم
يعيش أبناء قطاع غزة العالقون في الخارج، لأغراض الدراسة أو العمل أو العلاج، أوضاعًا قاسية جرّاء عدم تمكنهم من الالتئام مع عائلاتهم التي تتعرض لقصف إسرائيلي عنيف، منذ قرابة 100 يوم، فضلًا عن تلقي بعضهم نبأ مقتل أفراد عائلاتهم بأكملها، دون القدرة على منحهم نظرة وداع.
طالب كلية الطب في العاصمة الألمانية برلين خليل خلة قال في حديث لـ"إرم نيوز": "تلقيت نبأ استشهاد جميع أفراد عائلتي في مخيم جباليا شمال قطاع غزة كالصاعقة التي قسمت ظهري، حيث لم أصدق لعدة أيام الخبر. وكنت أحاول الاتصال بأبي وأمي وإخوتي، لأربعة أيام متواصلة دون أن أقبل تصديق هذه الفاجعة".
وأضاف: "في اليوم الرابع هاتفني عمي مواسيًا ومعزيًا وهو يحاول شدّ أزري، فانفجرت بالبكاء، وانهمرت الدموع كالشلال. وأيقنت حينها أنه لم تعد لدي عائلة فقد قُتلوا جميعًا بقصف إسرائيلي لأحد منازل العائلة التي نزحوا إليها".
وتابع خلة: "عشتُ وما زلت أعيش أيامًا لا أذكر أن أحدًا عاشها من قبل، فقد فقدت عائلتي بالكامل، وحتى هذه اللحظة أشعر أنني أعيش كابوسًا لا ينتهي إلى درجة أنني يوميًا أقوم بإرسال الرسائل على جروب الواتس آب الخاص بالعائلة أملًا بأن يرد أبي أو أمي أو أخي وأختي ويخبرونني بأنهم بخير".
الطالب الغزي، في كلية الطب بجامعة المنصورة يوسف رضوان، عاش أوضاعًا مأساوية كذلك، قائلًا لـ"إرم نيوز"، "كان من المقرر أن أعود إلى قطاع غزة مع بداية شهر أكتوبر والاجتماع بعائلتي بعد سنة كاملة. لكن مع دخول الحرب، وإغلاق معبر رفح البري، أصبحت عالقًا في مصر، ولم أستطع دخول القطاع".
وأضاف رضوان: "كنت قلقًا جدًا على أفراد عائلتي، لا سيما أنهم يعيشون شمال قطاع غزة التي أصبحت وجهة الصواريخ الإسرائيلية بشكل عنيف جدًا، فكنت أتواصل معهم على مدار الوقت، وأسأل عنهم باستمرار، وأشعر بالقلق الشديد، ويضيق نفسي حين أفقد التواصل معهم؛ بسبب انقطاع الاتصالات والإنترنت، وعندما أعود وأرى رسائلهم أطير فرحًا".
وأكمل: "في مساء أحد الليالي وأنا أتصفح الفيسبوك رأيت منشورًا لأحد أبناء عمي يضع فيها صورة والدي وإخوتي. وينعيهم شهداء بقصف إسرائيلي لمنزل مجاور للمنزل الذي نزحوا إليه من شمال غزة إلى دير البلح، بقيت أقرأ الكلام وأنا في حالة صدمة تامة، واشتد نبض قلبي حتى كاد أن يتوقف، ولم أعد أستطع التنفس ودخلت في نوبة هلع شديدة".
وبينما يداه ترجُفان، قال رضوان: "أصبحت أحاول الاتصال بوالدي أو أمي دون جدوى، فاتصلت على ابن عمي الذي بدأ كلامه معي باكيًا: "الله يرحمهم يا يوسف، في الجنة إن شاء الله". أغلقت الهاتف وبدأت أبكي بصوت عالٍ، وسط محاولات تهدئتي من أصدقائي، دون جدوى حتى اضطُروا لإعطائي حقنة مهدئة".
وختم: "فقدتُ جميع أفراد عائلتي: والدي ووالدتي وشقيقاي، و3 شقيقات كنت أكبرهم، وبقيت وحدي بعيدًا دون أن أستطيع أن أدفنهم، ويبدو أنني سأبقى بعيدًا إلى الأبد".