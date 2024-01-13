غزّيون في الخارج.. هكذا تلقوا نبأ مقتل عائلاتهم

يعيش أبناء قطاع غزة العالقون في الخارج، لأغراض الدراسة أو العمل أو العلاج، أوضاعًا قاسية جرّاء عدم تمكنهم من الالتئام مع عائلاتهم التي تتعرض لقصف إسرائيلي عنيف، منذ قرابة 100 يوم، فضلًا عن تلقي بعضهم نبأ مقتل أفراد عائلاتهم بأكملها، دون القدرة على منحهم نظرة وداع.

طالب كلية الطب في العاصمة الألمانية برلين خليل خلة قال في حديث لـ"إرم نيوز": "تلقيت نبأ استشهاد جميع أفراد عائلتي في مخيم جباليا شمال قطاع غزة كالصاعقة التي قسمت ظهري، حيث لم أصدق لعدة أيام الخبر. وكنت أحاول الاتصال بأبي وأمي وإخوتي، لأربعة أيام متواصلة دون أن أقبل تصديق هذه الفاجعة".

وأضاف: "في اليوم الرابع هاتفني عمي مواسيًا ومعزيًا وهو يحاول شدّ أزري، فانفجرت بالبكاء، وانهمرت الدموع كالشلال. وأيقنت حينها أنه لم تعد لدي عائلة فقد قُتلوا جميعًا بقصف إسرائيلي لأحد منازل العائلة التي نزحوا إليها".

وتابع خلة: "عشتُ وما زلت أعيش أيامًا لا أذكر أن أحدًا عاشها من قبل، فقد فقدت عائلتي بالكامل، وحتى هذه اللحظة أشعر أنني أعيش كابوسًا لا ينتهي إلى درجة أنني يوميًا أقوم بإرسال الرسائل على جروب الواتس آب الخاص بالعائلة أملًا بأن يرد أبي أو أمي أو أخي وأختي ويخبرونني بأنهم بخير".