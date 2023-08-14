إسرائيل تعتقل 9 من نشطاء حماس بزعم تخطيطهم لخطف جندي

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، اعتقال 9 فلسطينيين من نشطاء حماس، في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، منهم أسرى محررون.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم إنه "تم اعتقال 9 من نشطاء حماس في الضفة، بعد أن خططوا لهجوم وأسر جندي، وحددوا طريق الانسحاب".

وزعمت القناة أن "المعتقلين قاموا بجولات جمع معلومات عن الجنود في محيط رام الله، وجهزوا مكانا لإخفاء الجندي الذي سيتم أسره".

من جهته، قال أفيخاي أدرعي الناطق باسم الجيش الإسرائيلي إن الاعتقالات جاءت ضمن حملة على "مطلوبين أمنيين".

من جهتها، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، باعتقال 7 فلسطينيين في جنين ونابلس ورام الله، قبل الإفراج عن أحدهم، مضيفة أن الجيش الإسرائيلي اعتقل 4 فلسطينيين من محافظة رام الله والبيرة.

ولفتت إلى أن القوات الإسرائيلية اقتحمت في ساعات الفجر قريتي جفنا وعين سينيا، وداهمت عددا من المنازل، دون الإبلاغ عن اعتقالات.

وفي نابلس، اعتقل الجيش الإسرائيلي أسيراً محررا يبلغ 62 عاما، واحتجزت فلسطينيا آخر لعدة ساعات، وداهمت منازل في المدينة.

وأكدت وكالة "وفا" أن وحدات خاصة إسرائيلية اعتقلت، فجر الاثنين، أسيرا محررا آخر من بلدة قباطية جنوب جنين.