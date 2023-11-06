"المسافة صفر" ضد "الأرض المحروقة".. هل يتغير مسار الحرب في غزة؟

أظهرت حرب غزة أساليب وتقنيات مختلفة للقتال؛ بهدف تحقيق النصر أو التفوق على الخصم، وأظهرت لقطات فيديو نشرها نشطاء حركة حماس الفلسطينية تدمير معدات عسكرية إسرائيلية بقذائف صاروخية من مسافة قريبة، أو ما يطلق عليها "مسافة صفر".

وعادةً ما تتطور أساليب الحرب مع مرور الوقت، استجابةً للتغيرات في التكنولوجيا أو التكتيكات أو الأسلحة أو ظروف ميدان المعركة.

ولجأ مقاتلو حماس لهذا الأسلوب المفاجئ عبر الالتحام بالأرتال العسكرية الإسرائيلية، ووضع القنابل اليدوية على سطح الدبابات.

قتال متلاحم

ويرى الخبير العسكري والاستراتيجي المصري، العميد محمود محيي الدين، أن فرضية "مسافة صفر"، التي تستخدمها الفصائل الفلسطينية وحماس في هجومها على القوات الإسرائيلية، فرضتها طبيعة القتال المتلاحم داخل المنطقة السكنية في قطاع غزة.

وأشار، في حديث لـ "إرم نيوز"، إلى أن استخدام تلك الفرضية يُفاجئ إسرائيل ويُكبّد قواتها خسائر كبيرة في الآليات والمدرعات والأفراد، ما يؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار.