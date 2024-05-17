الجيش الأمريكي: تفريغ الحمولة الأولى من المساعدات عبر "ميناء غزة"

أعلن الجيش الأمريكي الجمعة أن الحمولة الأولى من المساعدات الإنسانية المخصصة لغزة عبر الميناء العائم الذي أقامته واشنطن، تمّ تفريغها وبدأت الشاحنات بنقلها نحو القطاع الفلسطيني المحاصر، بحسب "فرانس برس".

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان "اليوم قرابة الساعة التاسعة صباحا (بتوقيت غزة، 06,00 ت غ)، بدأت الشاحنات التي تحمل المساعدات الإنسانية بالتحرك نحو الشاطئ عبر الميناء المؤقت في غزة".

وبحسب "رويترز"، قالت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الجمعة، إنه لم ينزل أي من الجنود الأمريكيين إلى شاطئ غزة.

وأضافت: "هذه جهود مستمرة ومتعددة الجنسيات لإيصال مساعدات إضافية للمدنيين الفلسطينيين في غزة عبر ممر بحري طبيعته بالكامل إنسانية وتشمل المساعدات مواد إغاثية تبرع بها عدد من الدول ومنظمات إنسانية".

وكان الجيش الأمريكي بدأ، الأربعاء، نقل الرصيف البحري الذي تبنيه واشنطن، إلى ساحل غزة، تمهيداً لتشغيل ميناء مؤقت وعد به الرئيس جو بايدن لتسريع تدفق المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين.

واختار الجيش تجميع الرصيف أولاً في ميناء أسدود الإسرائيلي، في وقت سابق من هذا الشهر، بسبب الظروف الجوية في الموقع الذي سيقام فيه الرصيف في غزة.