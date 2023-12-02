رؤوس حماس في غزة الذين تسعى إسرائيل لإسقاطهم

قتلت إسرائيل الكثير من رجال حركة حماس، لكن 3 قادة ممن يتصدرون قائمة المطلوبين لدى إسرائيل ما زالوا طلقاء.. ومازال الجيش الإسرائيلي يلاحقهم لإسقاطهم.

علق وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت ملصقا على جدار مكتبه في تل أبيب في أعقاب هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول الذي شنته حركة (حماس) على جنوب إسرائيل، يضم صورا لمئات من قادة الجماعة الفلسطينية المسلحة مرتبين في شكل هرمي.

في أسفل الملصق صور لقادة ميدانيين صغار تابعين لحماس، وفي أعلاه صور القيادة العليا بما في ذلك محمد الضيف العقل المدبر لهجوم أكتوبر/ تشرين الأول.

وطُبع هذا الملصق بأعداد كبيرة بعد أن غزت إسرائيل غزة ردا على هجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، ووُضعت علامة (إكس) على وجوه القادة الذين لقوا حتفهم.

لكن الرجال الثلاثة الذين يتصدرون قائمة المطلوبين لدى إسرائيل ما زالوا طلقاء، وهم محمد الضيف قائد كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، والقائد الثاني مروان عيسى، ورئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار.

وتجددت الأعمال القتالية في غزة اليوم الجمعة بعد انهيار هدنة استمرت سبعة أيام بوساطة قطرية. وقالت أربعة مصادر على علم بالتفكير الإسرائيلي في المنطقة لرويترز إن من غير المرجح أن يتوقف الهجوم الإسرائيلي على غزة إلا بعد مقتل قادة حماس الثلاثة أو أسرهم.

ويشكل السنوار (61 عاما) بالإضافة إلى الضيف وعيسى (كلاهما 58 عاما) مجلسا عسكريا سريا مكونا من ثلاثة رجال على رأس حماس.

وهذا المجلس هو الذي خطط ونفذ هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول الذي يعد الأكثر دموية في تاريخ إسرائيل الممتد منذ 75 عاما.