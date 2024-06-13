ماكرون: قمة ثلاثية للتهدئة بين "حزب الله" وإسرائيل

يأتي ذلك بعد زيادة حدة التوتر مؤخرًا بين إسرائيل والميليشيا التي أطلقت أمس نحو 150 صاروخًا على إسرائيل في هجوم هو الأكبر لها منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر الماضي.

وتعهدت الميليشيا بزيادة تصعيد عملياتها بعد اغتيال أحد قادتها البارزين في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان.