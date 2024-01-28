دول غربية تعلّق تمويلها.. تعرّف على الأونروا (إنفوغراف)
عادت قضية تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) إلى صناعة الحدث، بعد أن قالت السلطات الإسرائيلية إن 12 من موظفيها شاركوا بهجمات السابع من أكتوبر؛ ما دفع عددا من الدول إلى تعليق دعمها للمنظمة الأممية.
تأسست (الأونروا) بموجب القرار رقم 302 (رابعًا) الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 8 كانون الأول 1949، فيما بدأت عملياتها في الأول من أيار عام 1950.
في العام 2018، أوقفت الولايات المتحدة (أكبر مساهم في الأونروا)، برئاسة دونالد ترامب، مساعدتها المالية السنوية البالغة 300 مليون دولار.
وفي مايو 2019، دعا مستشار الرئيس الأميركي السابق (دونالد ترامب) للشرق الأوسط، جاريد كوشنر، إلى إنهاء عمل وكالة الأونروا، متهماً إياها بأنّها "فشلت في مهمّتها"، لكن واشنطن استأنفت تقديم التمويل ابتداءً من العام 2021، بعد انتخاب جو بايدن رئيساً.
المهام
تتمثل مهام الوكالة بثلاثة أمور، هي: المساعدة والحماية وكسب التأييد للاجئي فلسطين في: الأردن ولبنان وسوريا والأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة، إلى أن يتم التوصل إلى حل لمعاناتهم.
ويتم تمويل الأونروا بشكل كامل تقريبا من خلال التبرعات الطوعية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
تشتمل خدمات الوكالة على 8 مجالات، هي: التعليم، والرعاية الصحية، والإغاثة، والبنية التحتية، وتحسين المخيمات، والدعم المجتمعي، والإقراض الصغير، والاستجابة الطارئة، خاصة في أوقات النزاع المسلح.
من هم لاجئو فلسطين؟
بحسب تعريف الأونروا للاجئين الذين تشملهم عملياتها، هم أولئك الأشخاص الذين كانوا يقيمون في فلسطين خلال الفترة ما بين حزيران 1946 وحتى أيار 1948، والذين فقدوا بيوتهم ومورد رزقهم نتيجة حرب 1948.
1950، كانت تعمل على الاستجابة لاحتياجات ما يقارب 750,000 لاجئ فلسطيني، واليوم، فإن ما يقارب 5,9 مليون لاجئ فلسطيني يستحقون التمتع بخدمات الأونروا، وفقًا لموقعها الإلكتروني.