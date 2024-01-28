دول غربية تعلّق تمويلها.. تعرّف على الأونروا (إنفوغراف)

عادت قضية تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) إلى صناعة الحدث، بعد أن قالت السلطات الإسرائيلية إن 12 من موظفيها شاركوا بهجمات السابع من أكتوبر؛ ما دفع عددا من الدول إلى تعليق دعمها للمنظمة الأممية.

تأسست (الأونروا) بموجب القرار رقم 302 (رابعًا) الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 8 كانون الأول 1949، فيما بدأت عملياتها في الأول من أيار عام 1950.

في العام 2018، أوقفت الولايات المتحدة (أكبر مساهم في الأونروا)، برئاسة دونالد ترامب، مساعدتها المالية السنوية البالغة 300 مليون دولار.

وفي مايو 2019، دعا مستشار الرئيس الأميركي السابق (دونالد ترامب) للشرق الأوسط، جاريد كوشنر، إلى إنهاء عمل وكالة الأونروا، متهماً إياها بأنّها "فشلت في مهمّتها"، لكن واشنطن استأنفت تقديم التمويل ابتداءً من العام 2021، بعد انتخاب جو بايدن رئيساً.