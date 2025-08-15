logo
العالم العربي

نعيم قاسم يتهم حكومة سلام بتسليم لبنان إلى إسرائيل

نعيم قاسم
إرم نيوز
إرم نيوز
15 أغسطس 2025، 8:07 ص

حذر نعيم قاسم الأمين العام لحزب الله الحكومة اللبنانية، اليوم الجمعة، من مواجهة الحزب، قائلًا إنه "لا حياة للبنان إذا كنتم ستقفون في المقلب الآخر، وتحاولون مواجهتنا والقضاء علينا، لا يمكن أن يُبنى لبنان إلا بكل مقوماته".

واتهم قاسم حكومة نواف سلام بأنها "تسلم لبنان لإسرائيل" بعد قرارها تجريد حزب الله من سلاحه، محمّلًا الحكومة المسؤولية الكاملة في حال انهيار الوضع الداخلي. 

وقال قاسم في كلمة خلال إحياء أربعينية الإمام الحسين، إن حزب الله لن يسلم سلاحه ما دام استمرار الهجمات واحتلال إسرائيل قائمًا، مؤكدًا التزام الحزب بالحفاظ على قدراته الدفاعية لحماية لبنان ومواجهة أي تهديدات.

وأشار إلى أن حزب الله وحركة أمل حليفته الشيعية قررا إرجاء أي احتجاجات في الشوارع على خطة مدعومة من الولايات المتحدة لنزع سلاحه لأنهما يعتقدان أن هناك مجالاً للحوار مع الحكومة اللبنانية.

لكنه أضاف أن أي احتجاجات مستقبلية قد تصل إلى السفارة الأمريكية في بيروت.

