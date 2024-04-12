خبراء: حماس تسعى لتحويل الضفة إلى ساحة مواجهة مع إسرائيل

مواجهة مفتوحة

ويرى أستاذ العلوم السياسية، أحمد عوض، أن "حركة حماس تعمل منذ بداية الحرب على إشعال جبهة الضفة الغربية وتفجيرها بوجه إسرائيل"، لافتاً إلى أن ذلك يأتي في إطار مخطط الحركة لمواجهة مفتوحة على جبهات متعددة.

وقال عوض، في حديث لـ"إرم نيوز"، إن "إشعال جبهة الضفة يمثل هدفاً أساسياً وإستراتيجياً لحركة حماس وحلفائها الإقليميين، خاصة أن سكان مدنها على احتكاك مباشر مع الجيش الإسرائيلي والمستوطنين؛ ما يعني رفع تكلفة المواجهة".

وأوضح أن "الحركة تدرك مخاوف المؤسستين الأمنية والعسكرية الإسرائيليتين من إشعال المواجهة في الضفة؛ ما يدفعها للتحرك بشكل أكبر نحو فتح المواجهة المسلحة بمختلف مدنها، وزيادة وتيرة العمليات المسلحة".

وأشار إلى أن "فتح مواجهة عسكرية بين حركة حماس وإسرائيل في الضفة الغربية من شأنها أن تعزز قدرة الحركة على الصمود في غزة، ويمكنها أيضاً من فرض شروطها أو الحصول على جزء كبير منها في مفاوضات وقف إطلاق النار التي يديرها الوسطاء".

وأضاف: إن "حركة حماس لم تتوقف يوماً عن محاولاتها إشعال جبهة الضفة الغربية، ونفّذ عناصرها مئات العمليات المسلحة لتحقيق هذا الهدف"، مبيناً أن محاولات الحركة تصطدم بالسيطرة الأمنية الإسرائيلية المشددة على الضفة.

وحسب المحلل السياسي، فإن "لإسرائيل القدرة حتى اللحظة على إدارة المعركة مع حركة حماس ومنع نقلها للضفة، خاصة في ظل موجة الاعتقالات اليومية التي بدأت منذ السابع من أكتوبر"، مرجحاً أن تزيد وتيرة العمليات المسلحة في الضفة خلال الأيام المقبلة.