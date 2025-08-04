نتنياهو يقول إنه سيصدر تعليمات للجيش هذا الأسبوع حول كيفية المضي قدما في غزة لتحقيق أهداف الحرب
logo
العالم العربي

نتنياهو يصدر قريبا تعليمات للجيش حول أهداف الحرب في غزة

نتنياهو يصدر قريبا تعليمات للجيش حول أهداف الحرب في غزة
بنيامين نتنياهوالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
04 أغسطس 2025، 1:16 م

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم إنه سيعقد اجتماعًا لمجلس الوزراء الأمني المصغر لتوجيه الجيش الإسرائيلي بشأن "كيفية تحقيق أهداف الحرب الثلاثة".

وأضاف في بداية اجتماع روتيني لمجلس الوزراء: "يجب أن نستمر في الوقوف معا والقتال معا لتحقيق كل أهدفنا من الحرب.. هزيمة العدو وإطلاق سراح الرهائن وضمان أن غزة لن تشكل بعد ذلك أي تهديد لإسرائيل".

لكنه لم يحدد في بيان وقت اجتماع مجلس الوزراء الأمني المصغر.

أخبار ذات علاقة

نتنياهو: حماس لا تريد صفقة ولن نتراجع حتى القضاء عليها

نتنياهو: حماس لا تريد صفقة ولن نتراجع حتى القضاء عليها

 وكان نتنياهو هاجم أمس حركة حماس بشدة، وقال: "لن نتراجع. إنني مليء بإصرار أقوى على إطلاق سراح أبنائنا المختطفين، والقضاء على حماس، وضمان ألا تشكل غزة بعد الآن تهديدًا لدولة إسرائيل"، وفق ما نقلت القناة 14 الإسرائيلية.



 

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC