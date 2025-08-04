نتنياهو يصدر قريبا تعليمات للجيش حول أهداف الحرب في غزة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم إنه سيعقد اجتماعًا لمجلس الوزراء الأمني المصغر لتوجيه الجيش الإسرائيلي بشأن "كيفية تحقيق أهداف الحرب الثلاثة".

وأضاف في بداية اجتماع روتيني لمجلس الوزراء: "يجب أن نستمر في الوقوف معا والقتال معا لتحقيق كل أهدفنا من الحرب.. هزيمة العدو وإطلاق سراح الرهائن وضمان أن غزة لن تشكل بعد ذلك أي تهديد لإسرائيل".

لكنه لم يحدد في بيان وقت اجتماع مجلس الوزراء الأمني المصغر.

أخبار ذات علاقة نتنياهو: حماس لا تريد صفقة ولن نتراجع حتى القضاء عليها

وكان نتنياهو هاجم أمس حركة حماس بشدة، وقال: "لن نتراجع. إنني مليء بإصرار أقوى على إطلاق سراح أبنائنا المختطفين، والقضاء على حماس، وضمان ألا تشكل غزة بعد الآن تهديدًا لدولة إسرائيل"، وفق ما نقلت القناة 14 الإسرائيلية.





