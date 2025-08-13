وفد سوري رفيع يصل أنقرة لإجراء مباحثات رسمية (فيديو وصور)

وصل وفد سوري رفيع المستوى إلى العاصمة التركية أنقرة، اليوم الأربعاء، لإجراء مباحثات رسمية مع المسؤولين الأتراك. ويضم الوفد كلاً من وزير الخارجية أسعد الشيباني، ووزير الدفاع اللواء مرهف أبو قصرة، ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم سلامة. وفق وكالة "سانا".

وسيجري الوفد السوري لقاءات مع كبار المسؤولين الأتراك، لبحث سبل تعزيز التعاون الأمني والدبلوماسي، وسط متابعة محلية ودولية لهذه الزيارة التي قد تحمل مؤشرات على تطورات جديدة في العلاقة بين البلدين.

وكان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان قد أعلن خلال زيارته الأخيرة إلى دمشق أنّ "الدولتين الجارتين ترغبان في تعميق علاقاتهما"، مشيداً بجهود سوريا منذ إطاحة بشار الأسد في ديسمبر.

وأكّد فيدان أنّه في ظل قيادة رئيسي البلدين "نحن عازمون على تعميق التعاون بين تركيا وسوريا في جميع المجالات".

وتأتي هذه الزيارة في ظل تصاعد التوترات بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، والعديد من الملفات المشتركة بين البلدين، مثل الملف الأمني، ومكافحة الإرهاب، وقضايا اللاجئين السوريين في تركيا.