قتلى وجرحى لحزب الله في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

قتل شخصان على الأقل ينتميان لميليشيا "حزب الله"، وأصيب آخرون في غارتين إسرائيليتين استهدفتا منزلين في بلدة عيتا الشعب جنوب لبنان.

واستهدف الجيش الإسرائيلي اليوم بالغارات والقصف المدفعي نحو 8 منازل في عيترون ومارون الراس ورب ثلاثين وميس الجبل، كما طال القصف منطقة وادي حسن وأطراف مجدل زون، وأصابت إحدى الغارات محطة إرسال للاتصالات الخلوية في بلدة الطيبة.

وكان الطيران الحربي الإسرائيلي قد أغار الليلة الماضية على منزل في حومين التحتا في منطقة النبطية، الواقعة خارج إطار منطقة الليطاني.

ونعى حزب الله اليوم أحد مقاتليه، كما أعلن أنه نفذ نحو 10 عمليات ضد تجمعات للجنود الإسرائيليين ومواقع إسرائيلية على الجانب الآخر من الحدود.

وأعلنت الميليشيا أنها استهدفت بعد ظهر اليوم تجمعاً للجنود الإسرائيليين في قرية هونين، وموقع الراهب، ومقر قيادة مستحدث قرب مستعمرة إيفن مناحم، كما استهدفت رافعة كانت تعمل على تركيب معدات فنية وتجسسية في مزارع دوفيف.

سبق ذلك الإعلان عن استهداف موقع جل العلّام، وحانيتا وبركة ريشا، وتجمعات للجنود الإسرائيليين في سعسع وحرج عداثر.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن "الشمال تلقى اليوم الكثير من النيران، التي أطلقت من لبنان".