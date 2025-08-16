المرصد السوري: قتيل وجرحى باشتباكات في مدينة الباب شرقي حلب (فيديو)

قُتل شخص وأصيب 5 آخرون بجروح متفاوتة، اليوم السبت، إثر تجدد الاشتباكات المسلحة في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، في مناطق يسيطر عليها الجيش الوطني.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الاشتباكات اندلعت بين أفراد من عشيرة آل كزكاز من جهة، وعشيرة البوغزال من جهة أخرى، نتيجة خلافات بين الطرفين.

وأضاف المرصد أنه سادت في المنطقة حالة من التوتر والفوضى، وسط مناشدات أهلية للعقلاء بضرورة التدخل وفض الاشتباك.

وأفاد المرصد أن المواجهات العنيفة استخدمت خلالها الأسلحة الخفيفة، مساء اليوم السبت، داخل عدد من الحارات في المدينة، دون تحديد حجم الأضرار المادية بدقة حتى الآن.

وتزامن اندلاع الاشتباكات مع وصول قوات من الأمن العام، التي سارعت إلى التدخل لاحتواء التصعيد ومنع توسع رقعة الاشتباكات إلى أحياء ومناطق مجاورة.