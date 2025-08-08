مسؤول كردي يكشف لـ"إرم نيوز" مخرجات ورسائل مؤتمر "الإدارة الذاتية" في الحسكة

كشف مسؤول بارز في الإدارة الذاتية الكردية، لـ"إرم نيوز"، أن مؤتمر "وحدة الموقف لمكونات شمالي شرقي سوريا"، الذي عُقد في مدينة الحسكة، اليوم الجمعة، "يدعو بشكل صريح لمنح مناطق الإدارة صلاحيات واسعة في إدارة شؤونها الأمنية والإدارية والاقتصادية والثقافية والتعليمية والصحية، مع الحفاظ على وحدة البلاد سيادياً بالدفاع والخارجية"، مؤكداً، في الوقت نفسه، أن "الإدارة الذاتية لن تتراجع عن مشروع بناء سوريا ديمقراطية لامركزية، وربما هذا هو النداء الأخير لدمشق"، وفقاً لقوله.

وأضاف المسؤول، الذي رفض كشف هويته، أن "المؤتمر يعبّر عن رؤية استراتيجية طويلة الأمد لمستقبل سوريا الجديدة"، وأن "الإدارة الذاتية بوضعها السياسي وقوات سوريا الديمقراطية بوضعها العسكري، لا تسعيان إلى التقسيم أو الانفصال عن البلد الأم سوريا، بل تهدفان إلى بناء نموذج ديمقراطي حقيقي يضمن حقوق جميع المكونات"، على حد تعبيره.

وشدد على أن "المؤتمر رسالة للعالم بأن شعوب شمال وشرق سوريا تريد أن تكون شريكاً حقيقياً في بناء سوريا الجديدة"، وأن "اللامركزية هي الحل الوحيد لضمان استقرار دولة مثل سوريا بكل تعقيداتها وغناها".

وتابع أن "اتفاقية (عبدي-الشرع في 10 مارس/آذار) قائمة ولكنها غير مفعلة، كما أن مخرجات مؤتمر الحسكة ناقشت تلك الاتفاقية وأكدت على الالتزام بها كخطوات بنّاءة نحو توافق وطني شامل، يعيد للسوريين ثقتهم بوطنهم ومستقبلهم المشترك".

المكونات و"اللامركزية"

يُشار إلى أن "مؤتمر الحسكة" ضم ممثلين من جميع المكونات الكردية والعربية والسريانية والتركمانية والإيزيدية، وشهد لأول مرة مشاركة العلويين والدروز بأعلى مستوى، ممثلةً بالشيخ حكمت الهجري، الزعيم الروحي لطائفة الموحدين الدروز في سوريا، والشيخ غزال غزال، رئيس المجلس الديني في المجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا والمهجر، وذلك عبر تقنية الفيديو.

وفي بيانه الختامي، طالب المؤتمر بدستور يضمن اللامركزية في الحكم، مؤكداً أن "الإعلان الدستوري الراهن لا يلبّي تطلعات الشعب السوري في الحرية والكرامة الإنسانية".

وتابع البيان: "ما يجري اليوم في هذه المرحلة التاريخية المفصلية من سلوكيات وممارسات يومية بحق أبناء الشعب السوري، ولا سيما ما جرى بحق أبنائنا في الساحل والسويداء والمسيحيين ترتقي إلى مصاف جرائم ضد الإنسانية تحتاج إلى تحقيق حيادي تعمل بشفافية ونزاهة لتحديد الجناة الفاعلين كائناً من كان، والتي نعدّها جريمة بحق النسيج الوطني برمته".

وفي هذا الإطار، تطرق المسؤول الكردي إلى موقف المكونات من مشروع اللامركزية، موضحاً أن "العلويين والدروز والمسيحيين وغيرهم يدركون أن نظام الأسد وظفهم كأدوات سياسية دون أن يحقق لهم التنمية، فهناك حوار مستمر مع وجهاء ومثقفين من هذه المكونات حول ضمانات حقوقهم في النظام الجديد".

وانتقد المصدر النظام المركزي التقليدي، بالقول: "إن الحكم المركزي في دمشق همّش مكونات أساسية في سوريا، مثل الأكراد والعلويين والدروز والمسيحيين وغيرهم، ومن الصعب الوثوق بالسلطات السورية".

ونوّه إلى أن (قسد) غير مستعدة للانخراط في الجيش السوري دون رؤية تغييرات حقيقية على الأرض، كما قال سيبان حمو، قائد وحدات حماية الشعب الكردية، التي تعتبر العمود الفقري لـ(قسد)".

كيف سيكون موقف دمشق؟

وحول موقف الحكومة في العاصمة من هذا المؤتمر الذي عدّه مراقبون تمرداً على دمشق، كشف المسؤول أن "هناك رفضاً قاطعاً من بعض الأطراف في العاصمة لأي شكل من أشكال اللامركزية، معتبرين إياها تهديداً لوحدة البلاد"، مؤكداً أن "دمشق تحاول تصوير مطالبنا وكأنها انفصالية، لكن الحقيقة أننا نسعى لبناء سوريا قوية وموحدة قائمة على العدالة والمساواة".