4469 قتيلاً خلال أسبوعين في الضفة وغزة

وأوضحت الوزارة، عبر صفحتها الرسمية في "فيسبوك"، أن 4385 فلسطينيًا، قُتلوا في قطاع غزة، إضافة إلى أكثر من 14 ألف جريح، وأشارت إلى أن 70% من القتلى هم من الأطفال والنساء وكبار السن، وأنه من المتوقع أن تتضاعف الأعداد مع سقوط المزيد من القتلى والجرحى، بينما يتم انتشال الجثث من تحت أنقاض منازلهم المدمرة.

وبحسب الوزارة فقد قتلت القوات الإسرائيلية 84 فلسطينيًا وأصابت أكثر من 1400 آخرين، في الضفة الغربية.